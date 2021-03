Formula 1: tutte le novità del Mondiale 2021

Manca poco all’inizio del Mondiale 2021 di Formula 1. La stagione prende il via domenica 28 marzo con il Gran Premio sulla pista del Bahrain ( la gara è trasmessa in esclusiva da Sky Sport F1). Nonostante le monoposto congelate sono tante le novità da seguire per la stagione 2021 di Formula 1. Le gare in programma nel calendario 2021 di Formula 1 sono 23, il Mondiale terminerà ad Abu Dhabi una decina di giorni prima di Natale, il 12 dicembre 2021.

Le novità del Mondiale 2021 di Formula 1

Al primo posto tra le novità abbiamo il ritorno di Sainz in Ferrari. Il passaggio alla rossa era stato deciso già l’anno scorso, il pilota spagnolo affiancherà Leclerc, insieme formano una delle squadre più giovani della Ferrari. Queste le parole di Sainz su questo importante passaggio della sua carriera:”La Ferrari nel destino”. Entrerà nel Mondiale di Formula 1 uno Schumacher! Schumi Jr. ha dimostrato di avere un grande talento da quando è entrato nel 2019 nell’Academy di Maranello. Quest’anno farò il suo esordio con la Haas motorizzata Ferrari.

Cambiamenti anche per Vettel! Dopo quattro mondiali vinti con la Red Bull e il successivo passaggio alla Ferrari, Vettel riparte con l’Aston Martin.

Il nuovo volto dell’Alpha Tauri sarà il giapponese Yuki Tsunoda, in squadra con Pierre Gasly. Tsunoda sarà il primo pilota del 2000 a correre in Formula 1, il giovane ha avuto modo di distinguersi già l’anno scorso classificandosi terzo al campionato in Formula 2. Daniel Ricciardo si veste con i colori della McLaren per questo mondiale 2021, con una macchina competitiva motorizzata Mercedes. E poi il ritorno in pista di Alonso con l’Alpine. Il campione spagnolo ha corso per sei stagioni in Renault conquistando due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006. Classe 1981 Alonso sarà il pilota più anziano di questa stagione 2021 di Formula 1!