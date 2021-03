Formula 1, confermato anche il GP del Portogallo: ecco il calendario completo

La Formula 1 ha ufficializzato la presenza del Gran Premio del Portogallo nel Mondiale 2021 e sono state così confermati i 23 Gran Premi nel calendario della stagione che il 28 marzo in Bahrain. Il Gran Premio si correrà a Portimao nel weekend dal 30 aprile al 2 maggio 2021 e torna dopo la presenza della scorsa stagione. Il presidente e CEO F1 Stefano Domenicali, oltre ad esprimere il suo entusiasmo per la presenza del GP nella stagione 2021, si è espresso anche in merito alla presenza del pubblico. Ecco di seguito le parole di Domenicali e il calendario completo del Mondiale 2021.

Le parole del CEO Formula 1

“Siamo entusiasti di questa notizia dopo l’enorme successo della gara lo scorso anno. Vogliamo ringraziare il promotore e il governo portoghese per il loro duro lavoro e dedizione nel raggiungere questo obiettivo. Siamo fiduciosi ed entusiasti della nostra stagione che sta per cominciare, avendo dimostrato lo scorso anno di poter gareggiare gare in sicurezza e portare ai nostri milioni di fan emozioni in momento difficile. Speriamo di accogliere nuovamente i tifosi a Portimao in questa stagione in modo sicuro e stiamo lavorando sui dettagli di questo piano. La nostra priorità è la sicurezza del nostro personale e della comunità dove arriviamo nel corso del campionato, e la scorsa stagione abbiamo dimostrato di poter correre in sicurezza. Ci aspettiamo che una decisione venga presa dalle autorità nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti al riguardo non appena ne sapremo di più”.

Il calendario del Mondiale di Formula 1 2021

GP Bahrain : 28 Marzo

: 28 Marzo GP Emilia Romagna : 18 Aprile

: 18 Aprile GP Portogallo : 2 Maggio

: 2 Maggio GP Spagna : 9 Maggio

: 9 Maggio GP Monaco : 23 Maggio

: 23 Maggio GP Azerbaigian : 6 Giugno

: 6 Giugno GP Canada : 13 Giugno

: 13 Giugno GP Francia : 27 Giugno

: 27 Giugno GP Austria : 4 Luglio

: 4 Luglio GP Gran Bretagna : 18 Luglio

: 18 Luglio GP Ungheria : 1 Agosto

: 1 Agosto GP Belgio : 29 Agosto

: 29 Agosto GP Olanda : 5 Settembre

: 5 Settembre GP Italia : 12 Settembre

: 12 Settembre GP Russia : 26 Settembre

: 26 Settembre GP Singapore : 3 Ottobre

: 3 Ottobre GP Giappone : 10 Ottobre

: 10 Ottobre GP Usa : 24 Ottobre

: 24 Ottobre GP Messico : 31 Ottobre

: 31 Ottobre GP Brasile : 7 Novembre

: 7 Novembre GP Australia : 21 Novembre

: 21 Novembre GP Arabia Saudita : 5 Dicembre

: 5 Dicembre GP Abu Dhabi: 12 Dicembre