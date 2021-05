Grosjean F1, confermato il ritorno a 7 mesi di distanza dall’incidente

Romain Grosjean ritorna in F1. L’annuncio è arrivato dopo il Gp del Portogallo. Dopo soli sette mesi dal terrificante incidente durante il Gp del Bahrain, dove era uscito come un supereroe dalla sua auto in fiamme, il francese siederà nuovamente su un sedile di una vettura di Formula Uno. L’anno scorso il team principal della Haas, Gunther Steiner aveva sollevato dall’incarico di piloti sia lui sia il suo compagno di squadra Magnussen. Ma questa volta non come pilota in griglia, visto che tutti i team hanno scelto le loro coppie per questa stagione, ma come collaudatore della Mercedes. Il 35enne infatti correrà a bordo della W10 con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale 2019. L’occasione del suo ritorno è la giornata di test prevista il prossimo 29 giugno al Paul Ricard, circuito su cui si disputa il GP di Francia. Due giorni prima avrà la possibilità di compiere alcuni giri in un demo-run. Grosjean ha manifestato tutta la sua felicità nel ritornare a calcare l’asfalto del mondo della F1: “Sono così contento di tornare su una macchina di F1. Sarà un’opportunità speciale guidare la Mercedes che ha vinto il Mondiale, sarà un’esperienza unica. Ringrazio il team e Toto Wolff per l’opportunità: aveva manifestato la sua intenzione subito dopo l’incidente e mi ha davvero invitato”.

IT'S HAPPENING!

Next month, Romain Grosjean will get behind the wheel of an F1 car for the first time since his crash in Bahrain

He will drive Lewis Hamilton's title-winning Mercedes W10 in a demo run at the #FrenchGP, then in a full test day#F1 @RGrosjean @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/m6Wxi6GsJs

— Formula 1 (@F1) May 5, 2021