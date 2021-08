GP Ungheria, Horner: “Hamilton? Anche lui può sbagliare”

Polemica in Formula 1 tra i due team Principal di Red Bull e Mercedes, Horner e Wolff. Il primo ha criticato in maniera decisa Hamilton, dopo il rilascio del comunicato ufficiale da parte della Mercedes nella giornata di ieri, la quale aveva accusato la Red Bull di aver accusato il pilota inglese per via dell’incidente al primo giro con Verstappen. Ecco le parole di Horner su Hamilton e la risposta piccata di Wolff

“Nulla di personale contro Lewis Hamilton, è un sette volte iridato e questo la dice lunga su quanto ha fatto. Ma questo non significa che anche i grandi campioni non possano sbagliare o fare errori di valutazione. Quello che abbiamo sostenuto lo avremmo detto anche di qualsiasi altro pilota. Abbiamo presentato dei dati che dimostravano qualcosa di cui restiamo convinti questa è la F1, la competizione si svolge su tutti i fronti e non potevamo lasciare niente di intentato. Per questo il comunicato della Mercedes ci ha sorpreso. Comunque accettiamo la decisione degli steward e ci concentriamo sulla gara di questo fine settimana”.

Ecco la risposta di Wolff: “Il nostro comunicato in difesa di Hamilton? Credo che sia stata superata una linea che non andava superata: è il sapore generale del ricorso che non ci è piaciuto, anche se non giudico né la scelta della Red Bull, né il difficile lavoro degli steward che devono infliggere penalità. Non voglio aggiungere altra benzina sul fuoco. La F1 ha bisogno di contenuti per piacere al pubblico, ma anche di confini, oltre i quali non bisogna andare. Lewis ha detto che rifarebbe la manovra alla stessa maniera? E allora si prenderebbe un’altra volta 10 secondi di penalità. Se ci aspettiamo scuse dalla Red Bull? Non giudico, né chiedo loro delle scuse, sono valutazioni che devono fare loro”.