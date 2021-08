Dove vedere F1 Gp Belgio 2021: orari diretta tv Sky e Tv8

Dove vedere F1 Gp Belgio 2021 in tv. Dopo i consueti 20 giorni di pausa estiva dal Gran Premio di Ungheria, riparte la Formula Uno. Ritornerà in pista più agguerrito che mai Max Verstappen dopo i due incidenti consecutivi che gli sono costati parecchi punti in classifica. Ne ha approfittato Lewis Hamilton che ritorna dalle vacanze in testa al Mondiale. Attesa anche per la Ferrari, che dopo i buoni risultati visti nella prima parte di stagione vuole tornare a vincere. La notizia di questa sosta è stata la cancellazione del Gran Premio del Giappone, storica tappa che si svolgeva a Suzuka, a causa dei continui aumenti di contagi per coronavirus. Tante sono le ipotesi per sostituirlo, la più accreditata al momento sembra il Qatar.

F1 Gp Belgio 2021, il programma del weekend

Venerdì 27 agosto

Prove libere 1 – ore 11:30-12:30

Prove libere 2 – ore 15:00-16:00

Sabato 28 agosto

Prove libere 3 – ore 12:00-13:00

Qualifiche – ore 15:00-16:00

Domenica 29 agosto

Gara – ore 15:00

Sky o Tv8? Ecco dove vedere il Gp del Belgio di F1 in diretta tv e streaming

Dove vedere il Gp di Ungheria 2021, diretta tv Sky o Tv8. Sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il Gran Premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la gara anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il Gran Premio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Il Gran Premio del Belgio sarà visibile invece in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Le Qualifiche verranno trasmesse sabato alle ore 18:30, mentre la gara domenica alle ore 18:15.