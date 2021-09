F1, come sta Michael Schumacher oggi? Ecco le ultime notizie

Sappiamo tutti chi è Michael Schumacher e cosa ha regalato al motorsport e alla Formula 1: sette volte campione del Mondo e l’uomo che ha riportato il titolo mondiale alla Ferrari dopo 21 anni. Sappiamo anche dell’evento che ha stravolto la sua vita e anche quella dei tifosi: l’incidente sugli sci nella sfortunata giornata del 29 dicembre 2013. Erano le 11:07 quando Michael, sciando fuori pista, cadde battendo la testa contro una roccia rimanendo gravemente ferito. Dopo due interventi e sei mesi in coma farmacologico, il 16 giugno 2014 Sabine Kehm (portavoce del Kaiser) afferma che Michael Schumacher è uscito dal coma e che è stato dimesso. Da quel momento non ci sono state più notizie ufficiali sulle condizioni di salute del sette volte campione del Mondo.

Dalle ultime notizie del 16 giugno 2014, la famiglia Schumacher ha deciso di mantenere uno strettissimo riserbo sullo stato di salute di Michael Schumacher e rarissimamente trapela qualcosa a riguardo. Dopo oltre sette anni di silenzio, abbiamo importanti novità sulle condizioni di salute dell’ex pilota Ferrari e Mercedes. La moglie Corinna ha deciso di rivelare, nel documentario Netflix dedicato al sette volte campione del Mondo, alcuni dettagli sullo stato di salute attuale di Michael.

“Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. È in cura. Facciamo di tutto per migliorare le sue condizioni, per assicurarci che sia a suo agio e per fargli sentire la presenza della nostra famiglia, il nostro amore…Michael manca a tutti. Ma Michael c’è. È diverso, ma c’è“