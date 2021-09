F1, Max Verstappen: quarta power unit a Sochi. Ecco i dettagli

Manca sempre meno al ritorno in pista della Formula 1 dopo il Gran Premio di Monza: in questo weekend si correrà a Sochi il Gran Premio di Russia valido come quindicesima tappa del Mondiale 2021 di F1. Christian Horner, intervistato a racingnews365.com, ha svelato alcune novità riguardanti la monoposto di Max Verstappen. Il team principal Redbull ha parlato del possibile utilizzo di una quarta power unit per Max Verstappen nel prossimo Gran Premio di Russia, precisando che la decisione definitiva verrà presa solo sabato pomeriggio dopo le qualifiche.

Quarta power unit per Verstappen. I dettagli

Situazione difficile in casa Red Bull a causa dei numerosi incidenti in cui è stato coinvolto il pilota n.33 Max Verstappen. Nel Gran Premio di Russia il pilota olandese potrebbe dover essere costretto a scongelare la quarta power unit della stagione, soprattutto a causa degli incidenti di Silverstone e Budapest. Questa situazione comporterebbe una pesante penalità da scontare in griglia di partenza. Decisione che però non verrà presa prima del Gran Premio, ma solamente dopo le qualifiche del sabato. Ecco di seguito le parole di Christian Horner:

“Prenderemo una decisione dopo le qualifiche. Abbiamo provato ad ipotizzare di utilizzare al venerdì la power unit danneggiata a Silverstone per non introdurne una quarta, ma non è uno scenario percorribile. Si tratta di un vero peccato, visto che parliamo di un’unità con poco chilometraggio e quindi ancora fresca. In ogni caso analizzeremo bene la situazione nelle prossime ore…“