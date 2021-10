F1, dove vedere le qualifiche e la gara del GP USA ad Austin

La Formula 1 e la lotta per il titolo mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ritorna dopo il ribaltone in classifica nel Gran Premio in Turchia. Questo weekend si correrà ad Austin, in Texas, dal 22 ottobre al 24 ottobre, ma attenzione al fuso orario. Ecco di seguito dove vedere le qualifiche e la gara del diciassettesimo Gran Premio della stagione in diretta tv e streaming.

Dove vedere le qualifiche e la gara in DIRETTA TV

Le qualifiche del Gran Premio USA ad Austin si terranno sabato 23 ottobre alle ore 23:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara ,invece, si terrà domenica 24 ottobre alle ore 21:00 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Dove vedere le qualifiche e la gara in STREAMING

Sarà possibile seguire sia le qualifiche e sia la gara del Gran Premio USA ad Austin anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire il weekend sui propri dispositivi mobili o pc attraverso la piattaforma Sky Go, mentre i non abbonati potranno acquistare un pacchetto su NowTv.

Dove vedere le qualifiche e la gara in CHIARO

Sarà possibile seguire sia le qualifiche e sia la gara del Gran Premio USA ad Austin anche in chiaro su TV8, ma in differita. Le qualifiche del sabato si potranno vedere alle ore 01:00 di domenica 24 ottobre, a differenza delle 23:00 di sabato. La gara si potrà vedere alle ore 23:00, a differenza delle 21:00.