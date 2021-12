Dove vedere GP Abu Dhabi 2021, streaming gratis F1 LIVE e diretta TV8?

Il GP Abu Dhabi 2021, valido come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, si corre domenica 12 dicembre alle ore 14 italiane sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. A distanza di una settimana dalla vittoria di Hamilton in Qatar, i piloti si sfideranno lungo i 5.281 metri del tracciato da ripetere 58 volte. Si decide il mondiale delle quattro ruote.

GP Abu Dhabi 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 10 dicembre

PL1: 10:30 – 11:30

PL2: 14:00 – 15:00

Sabato 11 dicembre

PL3: 11:00 – 12:00

Qualifiche: 14:00 – 15:00

Domenica 12 dicembre

Gran Premio: 14:00



Dove vedere GP Abu Dhabi 2021 Formula Uno, streaming gratis e diretta tv Sky o TV8?

Il GP Abu Dhabi 2021 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Uno (canale 201 telecomando Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207 telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il gran premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere il Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. Il Gran Premio di Yas Marina sarà visibile anche in diretta in chiaro alle ore 14 su TV8 mentre la Sprint Race sarà trasmessa sul digitale terrestre sabato 11 dicembre alle ore 14 italiane.