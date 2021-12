F1 Ferrari, Binotto: “Il terzo posto Costruttori non è a rischio. Siamo cresciuti”

58 giri, 16 curve a giro, 306,183 km alla fine della stagione di Formula uno con l’ultima gara sul tracciato di Abu Dhabi Yas Marina. “La McLaren per starci davanti deve finire prima e terza e noi non andare a punti. È una cosa molto improbabile. Poi può succedere di tutto”, ha affermato Mattia Binotto, in riferimento al terzo posto della Ferrari nel mondiale Costruttori. Il team principal della Rossa di Maranello è rassicurante: “Siamo a una settimana dalla fine di un campionato lungo e faticoso, ma siamo cresciuti. È una settimana da goderci. Il terzo posto Costruttori non è a rischio. Questo sport ci piace e penso che a volte sia da vivere con un senso di leggerezza”.

Formula 1 GP Abu Dhabi, Binotto: “Dobbiamo restare concentrati”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, sottolinea in vista dell’ultimo GP del Mondiale: “Dobbiamo restare concentrati e preparci nel modo migliore per l’ultimo sforzo prima di chiudere definitivamente questa stagione e pensare solamente al 2022”. Dopo il settimo posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Carlos Sainz sul circuito di Jeddah (Emirati Arabi) a parere dell’ingegnere della casa di Maranello hanno lasciato intravedere alcuni aspetti positivi. E inoltre: “Charles si è anche preso il quinto posto nel mondiale piloti”, ha aggiunto Binotto.

In questa settimana di preparazione all’ultimo appuntamento stagionale la Ferrari ha utilizzato ampiamente il nuovo simulatore allestito nella nuova palazzina a vetri. “Pensiamo che il suo realismo rispetto alla pista sia maggiore grazie a una più accurata correlazione dei dati – dichiara il team principal della Rossa -. Siamo ancora nella fase di messa a punto. Sarà un’evoluzione di quello attuale e ci sarà un miglioramento”.