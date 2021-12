F1, Horner: “Quando arriverà la Ferrari e distruggerà tutti…”

Sviluppo sacrificato? Le parole di Horner

Il team principal della scuderia anglo-austriaca ha utilizzato alcune parole dure, citando anche Ferrari, per esprimere il suo pensiero sui dubbi riguardanti allo sviluppo delle monoposto per la rivoluzione tecnica del Mondiale 2022. Ecco la sua frase utilizzata: “Quando arriverà la Ferrari e distruggerà tutti alla prima gara, allora sì, avremo sacrificato il 2022″. Parole che lasciano a varie interpretazioni, a discrezione di ciascuno. Molti si chiedono se Horner ha provato a mettere le mani avanti in vista del prossimo mondiale oppure è solo un modo per esprimere un’attuale incertezza su quello che riserverà la rivoluzione tecnica e il nuovo campionato 2022.