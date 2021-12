F1, Lewis Hamilton pensa al ritiro. Ecco i dettagli

A 5 giorni dal Gran Premio di Abu Dhabi, Lewis Hamilton si fa rivedere in chiave sportiva. Il pilota sette volte campione del mondo, negli ultimi giorni, è comparso in pubblico solo per ricevere la nomina di Knight Bachelor dal Principe Carlo al castello di Windsor. Nella giornata di venerdì 17 dicembre è stato immortalato da alcuni scatti che testimoniano la sua presenza a Brixworth, sede fabbrica Mercedes, per festeggiare l’ottavo titolo costruttori consecutivo insieme a Vallteri Bottas e a Toto Wolff. Inoltre, prosegue ancora il silenzio stampa e le voci sul suo ritiro dalla Formula 1. Ecco di seguito i dettagli.

Lewis Hamilton e il ritiro dalla Formula 1

Alcuni giorni fa il team Principal Mercedes Toto Wolff è apparso abbastanza preoccupato, durante un’intervista, riguardo la situazione di Lewis Hamilton. Ha infatti annunciato la notizia che il sette volte campione del mondo potrebbe decidere di ritirarsi dalla Formula 1, dopo quanto è accaduto nelle fasi finali del Gran Premio di Abu Dhabi. Non si tratta solo di una boutade del team principal austriaco per caricare i toni dell’assenza del campione del mondo al Gala della FIA di ieri sera a Parigi, ma emerge uno stato di forte frustrazione da parte del sette volte campione del mondo che si è sentito defraudato di un ottavo titolo che già sentiva suo. Tutta Mercedes è in allarme: uno perché Lewis ha chiesto alla scuderia anglo-tedesca qualche giorno di tempo per valutare se ritirarsi, due perché in caso di ritiro si ritroverebbe senza un pilota a mercato chiuso. La scelta più semplice sarebbe promuovere Nick de Vries, campione di Formula E per la Mercedes e terzo pilota di Brackley, oppure l’altra sarebbe richiamare Valtteri Bottas, chiedendolo in prestito per un anno all’Alfa Romeo. Inoltre, per la Formula 1 sarebbe un brutto colpo perché perderebbe spettacolo (visto che il 2021 è vissuto solo sulla battaglia da Lewis e Max) e il pilota più titolato e rappresentativo presente in griglia. Infine un dettaglio curioso è il fatto che Hamilton ha smesso di seguire l’account F1 su tutti i suoi social.