F1, Lewis Hamilton si ritirerà? Ecco la sua decisione

Lewis Hamilton dopo la pausa di riflessione chiesta alla Mercedes a seguito della delusione di Abu Dhabi, e l’ottavo titolo perso quando ormai era nelle sue mani, il sette volte campione del Mondo ha fatto la sua scelta. Lewis Hamilton non si ritira e sarà regolarmente al via della stagione 2022 a bordo della sua monoposto numero 44. Ecco di seguito i dettagli.

La decisione di Lewis Hamilton

Non si tratta in realtà di una decisione, soprattutto una da comunicare, e questo perché il sette volte campione del Mondo non ha mai manifestato la volontà di ritirarsi dal mondo della Formula 1. Infatti, era stato Toto Wolff, team principal della squadra di Brackley, ad alimentare il dubbio che Lewis si sarebbe potuto fermare dopo il controverso finale di stagione che ha portato Max Verstappen al suo primo titolo mondiale piloti. Quindi il pilota britannico non si sottrarrà al contratto di due anni che è in vigore e sarà, quindi, al fianco di George Russell. Ovviamente nessuno deve fare un annuncio di una notizia che non è mai diventata ufficiale, ma solo sussurrata nell’orecchio di Toto Wolff. Il team principal e tutti i vertici volevano solo delle certezze per evitare una situazione che la scuderia aveva già vissuto nel 2016 con Nico Rosberg.