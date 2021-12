F1, Mercedes reclama e Mondiale ancora non assegnato

Max Verstappen vince un Mondiale, indimenticabile e che entrerà sui libri di storia, all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio. Però al circuito Yas Marina di Abu Dhabi le emozioni non sono ancora finite e questo perché la Mercedes ha presentato due reclami ufficiali alla direzione gara. Quindi il Gran Premio e il mondiale potrebbero avere una coda regolamentare. Ecco di seguito tutti i dettagli.

I reclami Mercedes

I reclami ufficiali Mercedes portati alla direzione gara sono due. Il primo riguarda la violazione dell’articolo 48.12 e contesta l’ordine di arrivo e la gestione dei doppiati. Infatti, inizialmente la direzione gara non aveva consentito alle vetture doppiate di sdoppiarsi dietro alla Safety Car. Poi è stato dato l’ok alle vetture che erano tra Hamilton e Verstappen e la Mercedes contesta la procedura. Il secondo reclamo ufficiale riguarda la violazione dell’articolo 48.8 e contesta la guida “antisportiva” del pilota RedBull Max Verstappen. In questo caso si fa riferimento all’atteggiamento avuto nella fase di ripartenza dalla Safety-car e l’atteggiamento sul rettilineo subito dopo il sorpasso, facendo riferimento ai cambi di direzione effettuati per non dare la scia. Resta il fatto quindi che per il mondo intero Max Verstappen è campione del Mondo, ma per gli addetti ai lavori non lo è ancora ufficialmente e si dovrà attendere la decisione ufficiale della direzione gara di Abu Dhabi e da Michael Masi.