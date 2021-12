Verstappen campione, ma si andrà in tribunale: ecco cos’è successo minuto per minuto

A distanza di ore dalla vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi e di conseguenza anche la vittoria del Mondiale piloti 2021, la FIA ha annunciato UFFICIALMENTE che non ci sono state irregolarità e quindi il pilota olandese è Campione del Mondo. Infatti, i due reclami presentati da Mercedes sono stati entrambi respinti, ma il team anglo-tedesco ha presentato l’intenzione di fare appello e ha 96 ore per decidere se procedere o meno. Ecco di seguito tutto ciò che è accaduto nella giornata di oggi.

La cronaca della giornata

ULTIM’ORA – Mercedes presenterà intenzione di fare appello. Avrà 96 ore per decidere se procedere o no.

20:13 – Max Verstappen è campione del mondo 2021: respinto anche il secondo ricorso della Mercedes sugli “sdoppiamenti” in regime di safety car relativi agli ultimi giri e che sono regolamentati dall’articolo 48.12 del regolamento sportivo. A Yas Marina è festa Red Bull.

19:45 – Horner e i dirigenti Red Bull ancora dai commissari Fia. Dovrebbe essere l’incontro decisivo dove verrà comunicata la decisione.

19:20 – Respinto il primo reclamo Mercedes: i commissari Fia respingono la protesta della Mercedes sul sorpasso di Verstappen dietro la safety car. Smontato l’articolo 48.8 ed ora si attende la decisione riguardante l’articolo 48.12.

18:58 – Terminato il secondo incontro tra commissari e tre rappresentanti Red Bull (Horner/Newey/Whitley). Con loro anche tre rappresentati Mercedes e un loro avvocato. La protesta che al momento resta in piedi (delle due presentate) è quella relativa alla Safety Car e l’articolo 48.12 del regolamento sportivo. La Red Bull ha presentato altri episodi precedenti a quello “incriminato” in cui il direttore dì gara ha gestito il regime dì safety in maniera diversa dal regolamento.

18:25 –La delegazione del team Red Bull è tornata dai commissari dopo essere stati ascoltati una prima volta per 45 minuti.

17:53 – Mercedes in silenzio stampa.

16:48 – Mercedes presenta due reclami alla Fia. Il primo riguarda l’articolo 48.8 del regolamento sportivo e si tratta del muso di Verstappen che finisce davanti ad Hamilton in regime di Safety car. Il secondo ed anche più importante riguarda l’articolo 48.12, he di fatto avrebbe dovuto congelare l’ordine delle monoposto in pista al momento dell’ingresso della Safety Car. Perché? Perché nel momento in cui vengono fatte sdoppiare delle macchine, la Safety car deve comunque fare un giro in più. E quel giro in più avrebbe portato alla conclusione della gara con Hamilton davanti a Verstappen.