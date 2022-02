Ferrari, le ultime indiscrezioni sulla nuova monoposto, la F1-75

La nuova stagione della F1 sta per iniziare. Le scuderie stanno presentando le nuove vetture che competeranno, tra queste c’è anche la Ferrari. La Rossa domani svelerà la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al Mondiale. La nuova vettura è figlia della rivoluzione tecnica imposta dal regolamento e andrà in scena sul circuito di Barcellona dal 21 al 25 febbraio 2022. La F1-75 sarà infatti svelata al mondo in streaming attraverso il proprio canale Youtube e il sito ufficiale della scuderia il 17 febbraio 2022: l’orario d’inizio è fissato alle 14:00.

F1-75, cosa aspettarsi dalla nuova monoposto Ferrari

Sono alte le aspettative per la nuova vettura di Maranello, visto il grane lavoro che c’è dietro. Certamente dal punto di vista aerodinamico ci si aspetta una soluzione innovativa per quanto riguarda le pance laterali, le linee del retrotreno e il muso anteriore. La monoposto presentata non sarà quella ufficiale, ma un modello base prima di presentare quella definitiva dopo gli ultimi test.

Esteticamente l’auto sarà più corta e più pesante, rispetto alla precedente SF21. La lunghezza si aggira intorno ai 3,6 metri, con un peso di almeno 795 kg. Il fondo presenterà due lunghi canali che favoriscono l’effetto suolo, mentre gli pneumatici saranno di 18 pollici.

Per quanto riguarda il motore della nuova macchina infatti sarà quello visto sulle SF21 di Leclerc e Sainz nel finale della scorsa stagione, che dovrebbe sbloccare qualche cavallo in più. Secondo le ultime indiscrezioni però la nuova power unit che sta per essere omologata è andata oltre alle aspettative e potrà sprigionare 20 cavalli in più rispetto allo stesso motore Superfast montato nel finale della scorsa stagione sulle SF21 del monegasco e dello spagnolo. Se infatti il lavoro sull’affidabilità ha permesso di sbloccare qualche cv di potenza, il lavoro dell’innovation partner Shell sul nuovo carburante E10 dovrebbe permettere al motore della nuova vettura di sprigionare i restanti cavalli che servono per colmare il gap da Mercedes e Red Bull.