Briatore torna in Formula 1: ecco il suo nuovo ruolo

L’ipotesi era in piedi da diversi mesi, ma adesso è ufficiale: Flavio Briatore torna in Formula 1. L’ex boss di Beneton e Renault, che ha portato sul tetto del mondo campioni, anzi leggende, come Michael Schumacher e Fernando Alonso, dopo diversi incontri con Stefano Domenicali (Boss della Formula 1), ha ottenuto il ruolo in Formula 1. Ricordiamo, inoltre, che in questi ultimi anni in realtà Briatore non si era mai staccato del tutto dai motori e dalle gare: ha seguito spesso in pista Fernando Alonso, tutt’ora gestito da lui a livello contrattuale. Ecco le sue parole dove annuncia l’ufficialità del suo nuovo incarico.

Flavio Briatore ritorna in F1: diventa Ambassador

Ecco le parole di Flavio Briatore e il comunicato rilasciato dalla F1:

IL COMUNICATO – «Flavio Briatore, nella sua qualità di ambasciatore di lunga data per la Formula 1, continuerà a supportare il Circus nelle relazioni con alcuni promotori, partner esistenti e potenziali, sviluppando anche eventuali collaborazioni commerciali e di intrattenimento».

LE PAROLE DI BRIATORE – «Sono felice di essere Ambassador della Formula 1. Sono lieto e onorato di poter continuare a supportare lo sviluppo commerciale e di intrattenimento della F1, lo sport che amo e che è stato una parte così importante della mia vita professionale».