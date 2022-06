Dove vedere GP Canada, streaming e diretta TV8?

Domenica 19 giugno sul circuito di Montreal (Canada) si disputerà il nono GP stagionale con la classifica che attualmente vede in testa i due piloti della Red Bull, ovvero Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente con 150 e 129 punti. La Ferrari invece dopo il disastro di Baku, con i ritiri di Leclerc e Sainz, dovrà cercare di uscire dal momento di crisi che la sta attanagliando.

L’ultima edizione del GP canadese è stata nel 2019 (prima del Covid-19) e a trionfare fu Lewis Hamilton davanti a Sebastien Vettel e Valtteri Bottas.

Dove vedere GP Canada in tv e streaming

Il GP del Canada, valevole per la nona prova del campionato mondiale di F1, sarà visibile sui canali satellitari Sky (ore 20) e più precisamente su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e su Sky Sport Uno (canale 201 e 472-482 del digitale terrestre) con il commento affidato a Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e dal giornalista Roberto Chinchero; inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi, mentre ai box ci sarà Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti.

Un’altra modalità di seguire il GP, sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare il GP anche in 4K HDR (ch. 213).

Per chi vorrà seguire la gara in chiaro, potrà farlo ma solamente in differita dalle su TV8 (ch. 121 del decoder e ch. 8 del digitale) e anche in streaming gratis sul sito del canale (TV8.it).

Programmazione Sky Sport

VENERDÌ 17 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 20-21, Prove libere 1

Ore 23-24, Prove libere 2

SABATO 18 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 19-20, Prove libere 3

Ore 22-23, Qualifiche

DOMENICA 19 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 20, Gara

Programmazione TV8

SABATO 18 GIUGNO

Ore 23.30, Qualifiche (differita)

DOMENICA 19 GIUGNO

Ore 21.30, Gara (differita)

GP Montreal 2019