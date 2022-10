Formula 1, dove vedere Gp Giappone in tv e in streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

DOVE VEDERE GP GIAPPONE, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – Ora ci siamo davvero: Max Verstappen è ad un passo dal vincere il Mondiale ufficialmente. L’olandese non ha gareggiato al top a Singapore, chiudendo parecchio indietro, ma Leclerc e Perez sono comunque ormai troppo lontani: in caso di vittoria qui a Suzuka, il titolo iridato sarà ufficiale indipendentemente dalla posizione degli altri due competitor.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Suzuka: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di Formula 1:

Venerdì 7 ottobre: Prove Libere 1 ore 05; Prove Libere 2 ore 08

Sabato 8 ottobre: Prove Libere 3 ore 05; Qualifiche ore 08

Domenica 9 ottobre: Gara ore 07

Formula 1 Suzuka, ecco dove vedere il Gran Premio di Giapponein streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di SIngapore di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio del Marina Bay Circuit, però, non sarà disponibile la diretta in chiaro su TV8, ma solo in differita nel pomeriggio.