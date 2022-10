Formula 1, dove vedere Gp Messico in tv e in streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

DOVE VEDERE GP MESSICO, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – Adesso è davvero finita: si sono decisi sia il Mondiali piloti, (stra)vinto da Verstappen, sia quello costruttori, conquistato dalla Red Bull nel ricordo del compianto patron Mateschitz. L’ultimo argomento di interesse può essere quello che riguarda il “primo degli altri”, visto che Max Verstappen è chiaramente di un’altra categoria: la sfida è aperta tra Leclerc, Perez, Sainz, Russel ed Hamilton.

Formula 1, il programma del Gran Premio del Messico: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di Formula 1:

Venerdì 28 ottobre: Prove Libere 1 ore 20; Prove Libere 2 ore 23

Sabato 29 ottobre: Prove Libere 3 ore 19; Qualifiche ore 22

Domenica 30 ottobre: Gara ore 21

Formula 1 Messico, ecco dove vedere il Gran Premio in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend messicano di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio degli USA, però, non sarà disponibile anche la diretta in chiaro su TV8: pertanto la gara si potrà vedere gratuitamente in tv e in streaming sul sito del servizio ma solo in differita.