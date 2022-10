F1, GP Giappone: Max Verstappen vince e diventa Campione del Mondo!

Max Verstappen vince a Suzuka e diventa Campione del Mondo per la seconda volta in carriera e di fila. Vittoria del titolo mondiale appreso in modo curioso: il pilota olandese vince il GP di Giappone, ma nessuno si era reso subito conto che con la penalità a Leclerc la partita per il titolo si era già chiusa. Max lo ha appreso nelle interviste post gara. Tante le polemiche: dall’assegnazione dei punti fino alla gestione dell’inizio delle gara con le gru in pista. Ecco di seguito il racconto della gara.

GP Giappone, il racconto della gara a Suzuka

Max Verstappen vince a Suzuka ed è campione del mondo. In un gara interrotta per due ore dopo un incidente a Sainz e anche a causa della pioggia caduta ininterrottamente, il pilota olandese chiude davanti a Leclerc, poi penalizzato di 5”, e al compagno di squadra Perez. Alla partenza Max lotta con Charles e tiene con coraggio la testa della corsa. Alla ripartenza con Safety Car, allunga progressivamente fino a gestire i circa 45’ avuti a disposizione. Durante la bandiera rossa al via, un episodio che ha fatto discutere: la presenza di un trattore in pista. Gasly è andato su tutte le furie, la FIA ha già dato una prima spiegazione (accesso concesso con la bandiera rossa). Nel finale, mentre Verstappen ha già tagliato il traguardo, le telecamere vanno sul duello Leclerc-Perez, con un taglio della pista “sospetto” da parte del ferrarista. Investigazione e penalità di 5” al monegasco che consegna il secondo titolo a Verstappen!

L’assegnazione dei punti: la spiegazione della Fia

La Fia ha spiegato con un comunicato il meccanismo per l’assegnazione dei punti che ha portato Max Verstappen a vincere il secondo titolo mondiale:

“Le regole relative all’assegnazione dei punti ridotti (articolo 6.5) si applicano solo in caso di sospensione della gara che non può essere ripresa, e quindi vengono assegnati punti pieni e Max Verstappen è Campione del Mondo”.