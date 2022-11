Formula 1, dove vedere GP Brasile in tv e streaming gratis: orari TV8 e Sky Sport

Dopo la tappa in Messico vinta da Max Verstappen, la Formula 1 approda in Brasile, sul circuito di Interlagos, per il penultimo GP del Mondiale 2022. Weekend che promette spettacolo: sprint race, Mercedes ed Hamilton a caccia della prima vittoria stagionale, la Ferrari che proverà a blindare il secondo posto nel mondiale costruttori e Leclerc e Sainz a caccia di una vittoria prima di fine campionato, in modo da ritrovare fiducia in vista della prossima stagione. Ecco di seguito il programma del Gran Premio del Brasile (date e orari delle prove libere, qualifiche, sprint race e gara) e dove vedere la gara in diretta tv e streaming in diretta e in chiaro.

Il programma del GP del Brasile: date e orari di libere, qualifiche, sprint race e gara

Ecco di seguito il programma completo, date e orari, del weekend del GP del Brasile di Formula 1:

Venerdì 11 novembre 2022

Prove Libere 1: ore 16:30;

Qualifiche: ore 20.

Sabato 12 novembre 2022

Prove Libere 2: ore 16:30;

Sprint Race: ore 20:30.

Domenica 13 novembre 2022

Gara: ore 19:00.

Dove vedere il GP del Brasile in diretta tv e streaming: Sky e TV8

L’intero weekend del GP del Brasile sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire l’intero weekend anche in diretta streaming attraverso Sky Go e Now Tv. Inoltre, sarà possibile seguire Qualifiche, Sprint Race e gara in differita e in chiaro su TV8.