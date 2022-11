Formula 1, dove vedere Gp Abu Dhabi in tv e in streaming gratis LIVE: orari TV8 e Sky Sport

DOVE VEDERE GP ABU DHABI, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – Sia il titolo costruttori che quello piloti sono stati assegnati, ma l’ultima gara ha ancora molte cose da dire. Riuscirà la Ferrari ad evitare la rimonta della Mercedes e a prendersi il secondo posto costruttori? Riuscirà Leclerc a tenersi alle spalle Perez per il secondo posto piloti? Hamilton ha sempre vinto una gara da quando è in Formula 1: ce la farà anche quest’anno? E poi, sarà l’ultima gara di Vettel in carriera, non ché l’ultima per Daniel Ricciardo per almeno un anno.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Abu Dhabi: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend italiano di Formula 1:

Venerdì 18 novembre: Prove Libere 1 ore 11; Prove Libere 2 ore 15

Sabato 19 novembre: Prove Libere 3 ore 11:30; Qualifiche ore 15

Domenica 20 novembre: Gara ore 14

Formula 1 Abu Dhabi, ecco dove vedere il Gran Premio in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend di Formula 1, l’ultimo di questa stagione, sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio di Yas Marina, però, non sarà disponibile anche la diretta in chiaro su TV8: pertanto la gara si potrà vedere gratuitamente in tv e in streaming sul sito del servizio ma solo in differita, precisamente alle 18:30 di sabato le qualifiche e alle 18 di domenica la gara.