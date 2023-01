James Vowles è il nuovo Team Principal della Williams

La Williams Racing ha comunicato il nome del timoniere della prossima stagione e la scelta è caduta su James Vowles. Dopo l’addio di Jost Capito la scuderia britannica ha sciolto le riserve annunciando che l’ingegnere di Felbridge inizierà la nuova avventura il prossimo 20 febbraio. Si tratta del terzo team principal della storia della scuderia dopo Capito e il fondatore Frank Williams.

James Vowles, un ex Mercedes al timone della Williams

Il nuovo team principal della scuderia di Grove ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel ruolo di ingegnere presso la British American Racing. Le sue qualità le ha messe in mostra al servizio della Brawn GP nelle vesti di stratega di gara. Il suo lavoro è stato determinante per permettere al team di Ross Brawn di vincere il campionato mondiale nel 2009. Con l’acquisizione della sua scuderia da parte della Mercedes, si è messo al servizio delle frecce d’argento prima di accettare la chiamata della Williams Grand Prix Engineering. Nel suo palmares vanta ben 9 titoli costruttori e 120 vittorie di gara. James Vowles sul nuovo incarico ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare con la Williams. È un onore entrare a far parte di una squadra con un patrimonio così incredibilmente ricco. La squadra è un’icona del nostro sport, una che rispetto molto, e non vedo l’ora di affrontare la sfida”.