Formula 1, presentata la Ferrari SF-23: ecco la nuovo monoposto – FOTO

La Ferrari ha presentato nel giorno di San Valentino la nuova monoposto di Formula 1, che sarà guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. La Ferrari SF-23, ovvero il nome della nuova Rossa, è stata presentata con una cerimonia a Fiorano, alla presenza dei tifosi. Non una presentazione statica: dopo aver mostrato le immagini della livrea, la vettura è stata portata in pista sfruttando i 7 giri sul tracciato corto facendo i chilometri concessi dal codice sportivo internazionale FIA per ciò che riguarda lo Shakedown. Il primo a entrare in pista è stato Charles Leclerc, seguito poi da Carlos Sainz Jr. Ecco di seguito le prime impressioni dei due piloti e le immagini.

Le immagini e le prime impressioni sulla Ferrari SF-23

La Ferrari SF-23, presentata oggi, è un’evoluzione della F1-75 e mantiene diversi concetti già visti l’anno passato. Ecco di seguito alcune immagini e le prime impressioni di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

CHARLES LECLERC – “Anche se per solo due giri, ho provato una macchina che sembra scorrere bene e velocemente sul tracciato. una bella sensazione provare questa macchina. Con due giri è difficile scendere nei dettagli della vettura, ma la macchina sembra andare bene. È fantastico avere questo spalto pieno di tifosi, con tanti altri che ci seguono dall’esterno del tracciato. Ringrazio i tifosi presenti ma anche tutti quelli che ci seguono dall’Italia e dal resto del mondo. Loro ci sostengono nei momenti positivi ma anche in quelli meno buoni. I tifosi sono una parte speciale della mia esperienza in Ferrari. Mi avete seguito fin dal 2019 e rendete questa Scuderia di gran lunga la migliore”.

SAINZ – “La macchina è esteticamente bellissima, sarà anche impegnativa da guidare ma ci faremo trovare pronti. La macchina esteticamente è bellissima, più di quella dell’anno scorso che era già molto bella. Provandola sui primi giri cercheremo di capire gli aspetti più tecnici, come la trazione delle gomme, il carico laterale e longitudinale, ma la cosa più bella è cominciare a spingere. Testare la macchina sarà un lavoro impegnativo ma anche divertente, soprattutto per la presenza dei tanti tifosi. Si tratta di una grande emozione per me, passare una giornata in questo luogo storico, dove campioni e leggende della Formula 1 hanno vissuto la propria storia in Ferrari è davvero speciale. Oggi cominceremo ad imparare le prime specifiche della vettura, dando prime impressioni sui 15 chilometri che percorreremo. Anche se saranno solo opinioni marginali, saranno comunque importanti per il lavoro dei nostri ingegneri”.