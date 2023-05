Hamilton alla Ferrari – La scuderia di Maranello non sta sicuramente attraversando un ottimo momento. Dopo la scorsa stagione c’erano grandissime aspettative per la Ferrari in questo campionato di Formula 1. Purtroppo le aspettative sono state ampiamente deluse con un Leclerc palesemente deluso e spesso apparso ormai demotivato.

Hamilton alla Ferrari

Una vera e propria notizia bomba arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, la Ferrari starebbe puntando con decisione a Lewis Hamilton per la prossima stagione. Un’indiscrezione che sta facendo il giro del mondo e che non solo parlerebbe di un’idea ma di un concreto interesse.

Secondo il quotidiano britannico infatti, la Ferrari sarebbe già in trattativa con l’entourage del pilota inglese. Si parla di un contratto già pronto da ben 44 milioni di euro a stagione per il sette volte campione del mondo. La rossa farebbe sul serio, al punto che sembre si stia muovendo in prima persona il patro John Elkann per convincere il pilota. Secondo il Mail, Hamilton prenderebbe il posto di Sainz, ma non sarebbe da escludere uno scambio di piloti con la Mercedes proprio con Leclerc. L’obiettivo di Hamilton sarebbe quello di ottenere l’ottavo campionato e superare così Schumacher entrando definitivamente nella storia della Formula 1 e dei motori.