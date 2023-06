Formula 1, dove vedere Gp Canada in tv e streaming gratis: orari Tv8 e Sky Sport. Ottavo appuntamento del Mondiale di F1: il Circus, dopo Barcellona, si sposta a Montreal, in Canada con Max Verstappen saldamente al comando della classifica generale con 170 punti, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez con 117 punti.

Molto lontane le Ferrari, che in stagione sono salite sul podio appena una volta, con il terzo posto di Charles Leclerc in Azerbaijan. L’insidia maggiore per Verstappen sarà ancora una volta il compagno della Red Bull Sergio Perez, mentre per il podio sarà grande battaglia anche tra i veterani Fernando Alonso e Lewis Hamilton. In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il Gp Canada in diretta TV e streaming live questa domenica 18/06/2023.

Dove vedere Gp Canada: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend canadese di Formula 1:

Sabato 17 giugno: Prove Libere 3 ore 18:30; Qualifiche ore 22

Domenica 18 giugno: Gara ore 20

Dove vedere il Gran Premio in streaming gratis e tv in chiaro su Tv8



L’intero weekend di Formula 1, il secondo di questa stagione, sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. Per il Gran Premio di Canada, però, non sarà disponibile anche la diretta in chiaro su TV8: pertanto, le qualifiche e la gara si potranno vedere gratuitamente in tv e in streaming sul sito del servizio ma solo in differita, precisamente alle 23.30 di sabato le qualifiche e alle 22 di domenica la gara.