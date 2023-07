Mekies dice addio alla Ferrari: Diego Ioverno è il nuovo sporting director

Diego Ioverno prende il posto di Laurent Mekies e diventa il nuovo direttore sportivo della Ferrari. Mekies non è presente in Belgio per il Gran Premio previsto nel fine settimana. Di seguito, la nota ufficiale resa pubblica da Ferrari sull'addio di Mekies.

Non c'è più ombra di dubbio, Diego Ioverno sarà il nuovo direttore sportivo della Ferrari. La Casa del Cavallino ha annunciato nella giornata di giovedì, tramite una nota ufficiale, l'addio del francese Laurent Mekies, il quale non è presente in Belgio per il Gran Premio previsto nel fine settimana. Quest'ultimo dopo quattro stagioni e mezza, lascia il ruolo al nuovo team principal dell'AlphaTauri: Ioverno, un vero e proprio veterano della Scuderia da più di 23 anni. Scendiamo nel dettaglio e scopriamo qualcosa in più sulla nuova figura giunta in Ferrari.

Ioverno, nuovo direttore sportivo: 23 anni a Maranello?

E' ufficiale, il quarantaquattrenne Diego Ioverno ingegnere di Tours sarà l'anno prossimo il Team Principal di Alpha Tauri. Ingegnere di Bagnolo in Piano, come anticipato è un veterano della Scuderia. Inizia il suo percorso a Maranello circa 23 anni fa. Ex capo operazioni vettura, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist.

Nota ufficiale di Maranello: "A lui va il grazie di tutta la squadra"

F1, si conclude questo fine settimana l’esperienza in Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza dove ha visto in sette occasioni vincere il team. Nella nota ufficiale di Maranello, ove si ufficializza il termine del rapporto da entrambe le parti, si legge: "A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni". Il comunicato ufficiale di Ferrari, afferma: "Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni”.

Inoltre, si aggiunge: "A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist".

Ioverno completerà il passaggio verso la squadra Faenza, dove assumerà il ruolo di Team Principal in sostituzione di Franz Tost. Quest'ultimo lascerà l’incarico al termine della stagione.

Ioverno al posto di Mekies

