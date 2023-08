Formula 1: GP Paesi Bassi 2023, dove vederlo ? Programma, calendario e TV.

Agosto offre un unico appuntamento per la Formula 1: "Heineken Dutch Grand Prix" o, più semplicemente, GP dei Paesi Bassi. Tredicesimo appuntamento stagionale, sui 22 previsti, per questo 2023. La garà è per Domenica 27 Agosto, sul circuito di Zandvoort. Ecco il programma, il calendario e dove vederlo in TV.

|

GP PAESI BASSI - PRESENTAZIONE

Dopo il GP di Belgio, in cui ha visto trionfare Max Verstappen sul circuito di Spa, tornano i grandi appuntamenti con la F1. Lasciando alle spalle un'interruzione di tre settimane, si riprende con la tredicesima edizione stagionale del Mondiale 2023. Domenica 27 Agosto sarà protagonista il circuito di Zandvoort, per quello che viene ufficialmente riconosciuto con "Heineken Dutch Grand Prix". Più semplicemente, Gran Premio dei Paesi Bassi.

Per quanto concerne i colori italiani, la Ferrari con Leclerc è riuscita ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio in terra belga. Sul tracciato di Zandvoort, Max Verstappen sarà il "padrone di casa" e potrà anche avere il vantaggio di essere supportato dal pubblico olandese per raggiungere un'altra vittoria, l'ennesima, dopo aver inanellato successi a ripetizione, ipotecando quello che, molto probabilmente, sarà il terzo titolo consecutivo personale. Su 12 gare fin qui disputate, 10 sono le vittorie del pilota RedBull, di cui 8 quelle consecutive. Le restanti 2 sono del compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez.

Con la vittoria sul circuito di Spa, il pilota della casa costruttrice austriaca raggiunge quota 314 punti, portando a 125 il margine di distacco sul secondo classificato, Perez. E' dominio assoluto RedBull anche per la classifica dei costruttori: 503 punti; segue la Mercedes al secondo posto con 247. Un doppiaggio abissale.

Verstappen, naturalmente, parte con tutti i favori dei pronostici per la vittoria di questa gara. La corsa per strappare tutti i record di vittorie della Formula 1 continua inarrestabile per il pilota olandese, così come per la scuderia di appartenenza.

|

CLASSIFICA PILOTI F1

P. Nazione Piloti Scuderie Punti 1 Verstappen M. Red Bull 314 2 Perez S. Red Bull 189 3 Alonso F. Aston Martin 149 4 Hamilton L. Mercedes 148 5 Leclerc C. Ferrari 99 6 Russell G. Mercedes 99 7 Sainz C. Ferrari 92 8 Norris L. McLaren 69 9 Stroll L. Aston Martin 47 10 Ocon E. Alpine 35 11 Piastri O. McLaren 34 12 Gasly P. Alpine 22 13 Albon A. Williams 11 14 Hulkenberg N. Haas 9 15 Bottas V. Alfa Romeo Racing 5 16 Zhou G. Alfa Romeo Racing 4 17 Tsunoda Y. Alphatauri 3 18 Magnussen K. Haas 2 19 Sargeant L. Williams - 20 De Vries N. Alphatauri - 21 Ricciardo D. Alphatauri -

|

CLASSIFICA TEAM F1

Posizione Scuderie Punti 1 Red Bull 503 2 Mercedes 247 3 Aston Martin 196 4 Ferrari 191 5 McLaren 103 6 Alpine 57 7 Haas 11 8 Williams 11 9 Alfa Romeo Racing 9 10 Alphatauri 3

|

GP PAESI BASSI | PROGRAMMA E CALENDARIO

VENERDI' 25 AGOSTO 2023

Ore 12:30 - 13:30 | Prove Libere 1 [Sky]

Ore 16:00 - 17:00 | Prove Libere 2 [Sky]

|

SABATO 26 AGOSTO 2023

Ore 11:30 - 12:30 | Prove Libere 3 [Sky]

Ore 15:00 - 16:00 | Qualifiche [Sky e su TV8 in differita alle 18:00]

|

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Ore 15:00 | Gara [Sky e su TV8 in differita alle 18:00]

|

|

GP PAESI BASSI | TV

Il GP Paesi Bassi sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport F1 HD [Canale 207] e su Sky Sport Uno [Canale 201 di Sky], in streaming su Sky Go, in differita e in chiaro su TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]. Il servizio offerto da Sky è rivolto ai propri clienti abbonati.

DIRETTA TV

- Sky Sport Formula1 HD [Canale 207 di Sky]

- Sky Sport Uno [Canale 201 di Sky]

|

DIFFERITA IN CHIARO

- TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]

|

STREAMING

- Sky Go