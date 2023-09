Formula 1, vince la Ferrari di Sainz! Ecco com'è andata la gara del Gran Premio di Singapore

Dopo settimane in cui il dominio della Red Bull ha sempre trionfato con il gradino più alto del podio, nel Gran Premio di Singapore accade che i colori della Ferrari e della bandiera italiana tornano nuovamente a essere protagonisti, grazie all'impresa di Sainz che riporta il sorriso all'interno della scuderia di Maranello.

La Ferrari di Carlos Sainz e il Gran Premio di Singapore, un dolce binomio che sarà ricordato a lungo dai tifosi del "cavallino rampante". Il successo del pilota spagnolo porta nuovamente in alto i colori della scuderia di Maranello, oltre che dell'Italia, dopo aver visto per lunghissimo tempo lo stesso copione con la Red Bull che vedeva schiacciare ogni record.

Gran Premio di Singapore: la Ferrari torna a vincere con Sainz.

Nel "Marina Bay Street Circuit" di Singapore City, Sainz riesce a portarsi nuovamente sul gradino più alto del podio, conducendo una gara perfetta in tutte le fasi, soprattutto con la rimonta nel finale sulla Mercedes di Lando Norris, giunto secondo. Sbaragliato anche l'assalto di Lewis Hamilton, terzo. L'altro ferrarista, Charles Leclerc, è riuscito a farsi valere con un quarto posto, arrivando a oltre 20 secondi di ritardo rispetto al compagno di squadra. Così, il filotto di vittorie di Max Verstappen si spezza dopo ben 10 gare consecutive, interrompendo un record che sembrava inarrestabile.

Il trionfo della Ferrari brilla ulteriormente sotto le luci del circuito meraviglioso di Singapore City, in una notte che vede alzare al cielo il trofeo del primo posto che sembrava irraggiungibile durante questo 2023. Gestite bene tutte le fasi di una gara in cui, per la prima volta, la Red Bull ha abbassato i ritmi sovrannaturali del proprio rendimento stagionale. La freddezza e l'abilità dello spagnolo nel gestire gli assalti di McLaren e Mercedes sono state componenti perfette, suggellate da quel pizzico di fortuna che ha fatto il resto, complice anche la Safety Car, dopo 20 giri, che ha stravolto gli equilibri e le strategie delle varie scuderie.

Sainz aveva già fatto le prove generali di questo trionfo con il terzo posto di Monza, un gradino che valeva quanto una vittoria. Quella di oggi è la seconda della carriera da pilota della Ferrari, costruita con la pole position del giorno precedente che lasciava presagire qualcosa di speciale.

La scuderia di Maranello torna a festeggiare 26 gare dopo l'ultimo trionfo in Austria dello scorso anno.

