Formula 1, Ferrari: ufficializzato il rinnovo di contratto di Charles Leclerc

Nel primo pomeriggio odierno la scuderia di Maranello ha ufficializzato il rinnovo di contratto del pilota francese, Charles Leclerc, che era in scadenza alla fine di quest'anno. Il primo lo firmò nel 2019, quando il team principal era Mattia Binotto.

In questo caso la scuderia di Maranello non ha ufficializzato la durata del rinnovo, ma presumibilmente anche in questo caso, dovrebbe essere di cinque anni, quando Leclerc avrà compiuto 31 anni, regolata da clausole di uscita legate alle prestazioni dopo il terzo anno di contratto, con ingaggio destinato a crescere negli anni. Dunque il transalpino che ora guadagna 25 milioni anni, potrà arrivare a prendere quasi il doppio.

Il classe '97 al suo attivo con la Ferrari, ha 103 gare disputate, 30 podi, 7 giri più veloci e 1035 punti. Charles, inoltre, è già il secondo pilota nella storia con più pole position al volante di una Ferrari, avendo eguagliato Niki Lauda a quota 23, dietro soltanto al leggendario Michael Schumacher con le sue 58.

Charles Leclerc, le sue parole

"Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni. il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire".