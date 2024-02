Dove vedere Formula 1 2024 in streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky o TV8?

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Formula 1, tutte le squadre hanno presentato le nuove livree delle vetture per il 2024: la Ferrari parte con grandi ambizioni, per provare a spezzare il dominio Red Bull che dura da tre anni ormai.

La nuova stagione di Formula 1 è sempre più vicina, il Bahrein è ormai quasi alle porte. Il 2024 della F1 porta con sé un po' di novità, non tanto a livello di piloti, che per quest'anno restano sempre gli stessi dell'anno scorso, ma potenzialmente possono cambiare fortemente gli equilibri. La Ferrari di Fred Vasseur vuole tornare vincente, spaventando così la Red Bull che da tre anni domina con Max Verstappen.

Formula 1 2024, il calendario delle gare per la nuova stagione

Il nuovo campionato di Formula 1 per il 2024 presenta ben 24 gare. Torna in calendario la Cina, mentre i weekend sprint saranno ben sei. Insomma, sta per avere inizio una nuova appassionante stagione per la F1.

2 marzo - Bahrain

9 marzo - Arabia Saudita

24 marzo - Australia

7 aprile - Giappone

21 aprile - Cina - Sprint Race

5 maggio - Miami - Sprint Race

19 maggio - Emilia Romagna

26 maggio - Monaco

9 giugno - Canada

23 giugno - Spagna

30 giugno - Austria - Sprint Race

7 luglio - Gran Bretagna

21 luglio - Ungheria

28 luglio - Belgio

25 agosto - Olanda

1 settembre - Italia

15 settembre - Azerbaigian

22 settembre - Singapore

20 ottobre - Usa - Sprint Race

27 ottobre - Messico

3 novembre - Brasile - Sprint Race

23 novembre - Las Vegas

1 dicembre - Qatar - Sprint Race

8 dicembre - Abu Dhabi

Formula 1 2024, ecco dove vedere la nuova stagione: Sky, TV8?

La nuova stagione di Formula 1, quella 2024, sarà di nuovo un'esclusiva Sky. Le gare saranno quindi visibili tutte su Sky Formula 1, canale 207 del satellite, oltre che su Sky Sport 1. Alcune gare, poi, saranno visibili anche in diretta su TV8, mentre la maggior parte sarà ancora una volta visibile su TV8 ma solo in differita, così come le qualifiche.