Dove vedere Gp Giappone 2024 F1: diretta tv e streaming Sky, NOW o TV8?

Andiamo a scoprire dove vedere in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live l'appuntamento della Formula 1 in Giappone. Tutte le info sulla corsa che si disputerà nel weekend del 05-06-07 aprile 2024. Ferrari prima dall'inizio o di nuovo Mercedes?

Formula 1, dove vedere Gp Giappone 2024 - Per il quarto round del Mondiale 2024, la Formula 1 sbarca sull’emblematico circuito di Suzuka, sede del GP Giappone. Per il 38° anno il Paese del Sol Levante ospita la più famosa competizione automobilistica, ma a differenza delle precedenti edizioni l’appuntamento è anticipato in primavera.

Si inizia giovedì con la pit walk e la conferenza stampa dei piloti: alle 13.00 parleranno Gasly, Sainz, Russell, Tsunoda, Verstappen e Albon. Poi, tutti in pista: venerdì le due sessioni di prove libere, la prima alle 04.30 e la seconda alle 08.00. Si continua sabato: terze libere alle 04.30 e qualifiche alle 08.00. Per la gara, si punta la sveglia: il via domenica alle 07.00. Ecco di seguito il programma, gli orari e dove vedere in diretta tv e streaming il primo Gran Premio della stagione.

Gp Giappone 2024, programma e orari

La gara valida per questo nuovo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 si svolgerà di domenica, per la precisione il 7 aprile, e dunque il weekend prenderà il via nella giornata di venerdì 5 aprile con le prove libere, mentre il giorno seguente, il 6 aprile, sarà la volta delle qualifiche. Ecco di seguito il programma e gli orari:

VENERDì 5 APRILE PROVE LIBERE 1 + 2 04:30-05:30 + 08:00-09:00 SABATO 6 APRILE PROVE LIBERE 3 + QUALIFICHE PL3 04:30-05:30 + QUAL 08:00 DOMENICA 7 APRILE GARA ORE 07:00 Programma Gp Giappone 2024

Dove vedere Suzuka 2024 in diretta tv e streaming

Il GP Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). In chiaro su TV8 (canale 8 del digitale) è invece possibile seguire in differita qualifiche e gara.

Il weekend di Suzuka, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, sarà disponibile inoltre in live streaming su NOW e su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.