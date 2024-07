F1, qualifiche sprint Cina: perché la pole di Norris è stata ripristinata?

In F1, si sono concluse le qualifiche per la sprint di domani nel Gran Premio di Cina, con la pole conquistata da Lando Norris, pilota della McLaren. Il tempo del pilota inglese era stato inizialmente cancellato, ma poi ripristinato, ed ecco la motivazione.

Il venerdì del weekend di gara del Gran Premio di Cina di Formula 1 si è chiuso con la qualifica shootout della sprint che si correrà domani alle 5 di mattina, ore italiane. La pole è stata conquistata da Lando Norris su McLaren, e a completare la prima fila tutta inglese c'è Lewis Hamilton, che finalmente ha tirato fuori una buona prestazione da una Mercedes sotto le aspettative in questo inizio di stagione. In seconda fila ci sono Alonso e Verstappen, mentre dietro le Ferrari, con Sainz che partirà dalla quinta posizione mentre Leclerc dalla settima casella.

Ma è successo un episodio singolare al termine delle qualifiche sprint: dopo aver siglato la pole momentanea, il tempo di Lando Norris è stato cancellato, ma pochi secondi dopo è stato ripristinato, ecco perché.

F1, tolta la pole di Norris e poi rimessa, cosa è successo?

Qualifiche sprint spettacolari nel circuito di Shangai, in Cina, caratterizzate da una forte pioggia, che ha mischiato le carte in tavola. Il leader del campionato di Formula 1 Verstappen partirà solo dalla quarta posizione per la sprint di domani che si correrà alle 5 di mattina italiane, e la pole è stata conquistata da Norris. Come riportato da Motorsport.com, il suo tempo era stato inizialmente cancellato, in quanto all'ultima curva era andato lungo ed è uscito fuori dal tracciato con tutte e 4 le ruote, e in queste occasioni il tempo viene automaticamente eliminato.

Ma i direttori di gara, rivedendo le immagini, hanno notato come il pilota della McLaren non abbia tratto alcun vantaggio da questa uscita di pista, e quindi il suo tempo è stato ripristinato pochi secondi tempo, regalando la gioia della pole position a Lando Norris.