Formula 1, GP di Miami: orari e dove vedere la gara in tv e streaming

La sesta tappa della Formula 1 si correrà negli Stati Uniti, a Miami. Si tratterà di un altro weekend con gara sprint, in modo da mescolare le carte in tavola, anche se l'avversario da battere sarà ancora Max Verstappen. Ecco tutti i dettagli sugli orari e dove vedere la gara in tv e streaming.

Dopo una settimana di pausa, ritorna la Formula 1, con il Circus che volerà negli Stati Uniti, per il Gran Premio di Miami. Archiviato il deludente weekend in Cina, la Ferrari dovrebbe portare i primi aggiornamenti, che dovrebbero dare un nuovo slancio alla vettura guidata da Leclerc e Sainz, nel tentativo di avvicinarsi a Max Verstappen, pilota della Red Bull e che nelle due edizioni corse in questo circuito, ha sempre vinto. Qui tutte le informazioni sugli orari e dove vedere tutto il weekend di gara in tv e streaming.

Formula 1, si ritorna a Miami

Come detto, sarà ancora una volta un weekend sprint in Formula 1: il venerdì ci sarà solo una sessione di prove libere, per poi passare alla qualifiche sprint. Il sabato sarà caratterizzato dalla gara sprint, e poi successivamente ci saranno le qualifiche per la gara, che si correrà di domenica.

Trattandosi di un Gran premio che si correrà dall'altra parte del mondo, gli orari saranno diversi dal solito:

Venerdì 3 maggio

18:30 Prove Libere

22:30 Qualifica Sprint

18:00 Sprint

22:00 Qualifiche

22:00 Gara

Tutto il weekend di gara sarà visibile sui canali Sky, ed in streaming su Now, mentre sarà possibile vedere anche in chiaro su TV8, ma la gara sarà in differita alle 23.30, mentre la gara sprint sarà trasmessa in diretta.