Marco Melandri avverte Rossi: “Cambiare team fa bene”

Marco Melandri, ex campione della MotoGp, classe 1982, ai microfoni di Dazn ha parlato di Valentino Rossi. The Doctor non ne vuole proprio sapere di abbandonare la MotoGp, specialmente senza il suo pubblico a sostenerlo. Qui il pilota di Ravenna, vincitore del Motomondiale della 250 nel 2002, ha provato a parlare della stagione che spetta al pilota marchigiano. Ecco cosa ha detto: “Cambiare team fa bene, motiva e Rossi ci ha abituato ad avere dei jolly nel mazzo, quindi mi aspetto delle gare da protagonista da parte sua. Dovrà essere anche bravo a gestire in ottica 2022 le trattative su quale Casa affidarsi per il team VR46. Puntare sulla Yamaha potrebbe indispettire la Petronas per la quale corre in questa stagione“.

Marco Melandri e il ritorno di Marc Marquez

Melandri, nella sua intervista, inoltre, ha parlato anche di Marc Marquez. Il pilota spagnolo da tempo lotta contro i problemi fisici e sta continuando a valutare la sua tenuta sulla moto, nonostante i miglioramenti ci siano. Ecco cosa ha detto a proposito: “Secondo me sta veramente bene. Ultimamente nelle stories su Instagram è molto attivo e pubblica contenuti che suggeriscono che sia di ottimo umore e che si stia avvicinando alla stagione in maniera positiva“.

Ci sono tanti piloti favoriti alla vittoria e Marco non ha dubbi sul suo: “Quartararo è il mio favorito. Il passaggio in Yamaha ufficiale può stimolarlo a compiere l’ultimo step a livello caratteriale e aver lottato per il titolo un anno fa è un’esperienza di cui farà tesoro“. Attenzione, però, a non sottovalutare gli altri avversari, che potrebbero dare del filo da torcere a Valentino Rossi e gli altri. “Non sottovaluterei anche Miguel Oliveira che potrebbe essere la grande sorpresa della stagione. È anche l’unico dei piloti di nuova generazione che ricorda un po’ noi vecchietti, poco propensi a poggiare il gomito a terra in favore di movimenti misurati e composti“