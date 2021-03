MotoGp, Valentino Rossi svela il nuovo casco

Valentino Rossi inizia la nuova avventura in MotoGp con questo motto: Anno nuovo, team nuovo, casco nuovo. Infatti, oggi alla vigilia del Gran Premio del Qatar, il nove volte iridato ha svelato la livrea del casco che indosserà per l’edizione 2021 del Motomondiale. Quest’anno il pesarese gareggerà in sella alla Yamaha M1 del team Petronas.

Agv Soleluna 2021 ☀️🌙@AGVHelmets ✍🏻 Drudi Performance

Davide Degli Innocenti

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) March 25, 2021

MotoGp, Valentino Rossi svela il suo nuovo casco

Il nuovo casco del Dottore, come consuetudine marchiato AGV, è stato realizzato dal celebre Aldo Drudi.

In un post pubblicato nei suoi profili social, il nove volte iridato, ha svelato la genesi del nuovo casco.

La livrea della calotta richiama l’inconfondibile stile di Valentino Rossi, con la presenza del Sole e della Luna. I colori prescelti sono i classici blu e giallo fluo, accompagnati da un tocco di rosso.

Questa è la prima novità per celebrare l’inizio della stagione numero 26 per il campionissimo di Tavullia. Le prime gare di questa nuova stagione nella classe regina saranno fondamentali per comprendere le sue prospettive future. Come ammesso dallo stesso Rossi, se lui si dimostrerà competitivo continuerà a gareggiare anche nel 2022.

MotoGp Qatar, Valentino Rossi: “Spero che non sia l’ultimo anno”

Valentino Rossi durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Qatar della MotoGp ha dichiarato: “Spero che non sia l’ultimo anno, questo, anche se dipenderà molto dai risultati“. “La cosa più importante è essere sempre focalizzato sul presente e sul futuro – ha sottolineato Valentino -. Sono cambiato, ho vissuto tante emozioni nel corso delle stagioni, ma la passione non è cambiata, domani proverò probabilmente la stessa sensazione che ho provato al via nelle scorse stagioni“