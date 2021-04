Moto Gp 2021: dove vedere il Gp di Portimao

Dopo una settimana di pausa il Motomondiale sbarca in Europa per il Gran Premio del Portogallo che si disputerà questo weekend dal 16 al 18 aprile sul tracciato di Portimao, inserito nel calendario per la prima volta lo scorso anno. La prima gara in Qatar è stata vinta da Maverick Vinales su Yamaha ufficiale, mentre la seconda che si è tenuta sempre a Losail, ha visto trionfare l’altro pilota della Yamaha, il francese Fabio Quartararo.

Tra i piloti in griglia ci sarà anche Marc Marquez, che torna sulla sua Honda ufficiale dopo l’infortunio a Jerez che lo ha tenuto fuori dalle gare per più di 9 mesi. Qui sotto il programma del terzo weekend stagionale (ora italiana)Sky coprirà l’intero Weekend, così come Dazn, che trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti in pista a partire dalle libere del venerdì. Su TV8 verranno trasmesse in differita le qualifiche (una sintesi il sabato alle 17.45) e le gare.

Dove vedere il Gran Premio del Portogallo: gli orari del weekend

Venerdì 16 aprile

10.00: Libere 1 Moto3

10.55: Libere 1 MotoGP

11.55: Libere 1 Moto 2

14.15: Libere 2 Moto3

15.10: Libere 2 MotoGP

16.10: Libere 2 Moto2



Sabato 17 aprile

10.00:Libere 3 Moto3 FP3

10.55: Libere 3 MotoGP Fp 3

11.55: Libere 3 Moto 2 FP3

13.35: Q1 Moto3

14.00: Q2 Moto 3

14.30: Libere 4 MotoGP

15.10: Q1 MotoGP

15.35: Q2 Moto Gp

16.10: Q1 Moto2

16.35 : Q2 Moto2

Domenica 18 aprile

10.00: Warm-up Moto3

10.30: Warm-up MotoGP

11.00: Warm-up Moto2

12.20: Gara Moto3 (differita su TV8 alle 17.35)

14.00: Gara MotoGP (differita su TV8 alle 19.05)

15.30: Gara Moto2 (differita su TV8 alle 20.35)

