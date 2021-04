Valentino Rossi protagonista di un nuovo fumetto che racconta la sua impresa

Ci sono miti e storie che rimarranno nel tempo e che meritano di essere raccontate. Tra di queste c’è sicuramente la carriera di Valentino Rossi. I pilota classe 1979 è tra i più titolati del motociclismo, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005). È l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti:125 (1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6).

L’incredibile carriera di The Doctor, per questo motivo, diventerà un fumetto. Non è la prima volta che l’ex pilota Yamaha, ora alla Petronas, diventa una Graphic Novel. Il più grande fumettista del genere erotico italiano, Milo Manara, aveva dipinto le sue avventure in pista a bordo della M1 Yamaha 2004 in una graphic novel dal nome di “46”, edita da Panini Comics.

Valentino Rossi raccontato in Semi di Campione

Il 42enne di Tavullia, ora, è finito tra le pagine di un altro fumetto, realizzato da Sandro Garbo. L’opera si chiama “Semi di Campione” ed è una rivisitazione in chiave ironica della straordinaria carriera di Valentino Rossi. Il primo capitolo era già uscito a metà 2020, ora uscirà il secondo volume della collana dedicata al pilota Petronas.

Il fumetto dell’artista tratterà molte delle imprese del nove volte campione iridato, riprendendo i duelli più belli. Sono tante le battaglie vinte contro i suoi “acerrimi nemici” culminate con delle vittorie incredibile: la prima in classe 500 a Donington nel 2000, il sorpasso a Sete Gibernau ad Assen quattro anni dopo, le bagarre contro i connazionali Max Biaggi o Loris Capirossi, senza dimenticare il sorpasso su Casey Stoner al Cavatappi nel GP di Laguna Seca 2008.

L’opera di Sandro Garbo sulla carriera di Rossi sarà caratterizzata da 48 pagine al costo di 14,90 euro.

Rossi in cerca di riscatto

Il ‘Dottore‘ ha ottenuto due piazzamenti fuori dalla top-10 in Qatar, prime due gare della stagione. “E’ molto difficile, perché vanno tutti forte e anche le moto sono di un gran livello. Nella gara eravamo tutti lì, ma è dura. Qualche cosa positiva c’è, ma è comunque difficile“, le sue ultime dichiarazioni dopo il Gp di Doha. Ecco quindi che i Gp di Portogallo dovrà essere una rinascita per Rossi che chissà, potrà fare l’ennesima impresa da scrivere nei libri e nei fumetti!