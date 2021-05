Griglia di partenza MotoGP Gp di Francia: pole di Quartararo

Fabio Quartararo conquista la Pole Position nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Le Mans, il francese della Yamaha ha fatto registrare il tempo più veloce (1’32″600) e scatterà dalla prima casella seguito dal compagno di squadra Maverick Vinales e dalla Ducati di Jack Miller. Quarto posto per Franco Morbidelli, quarto davanti a Johann Zarco e Marc Marquez. Nono posto invece per Valentino Rossi finalmente protagonista nel Q2. Davanti a lui in terza fila Takaaki Nakagami e Pol Espargaro, mentre Miguel Olivera completerà la Top Ten della Griglia di Partenza della MotoGp.

Molto indietro il leader del mondiale, Francesco Bagnaia, che partirà dalla 16esima posizione, essendo arrivato sesto al Q1 che ha premiato Lorenzo Savadori e Luca marini, poi nelle ultime posizioni nel Q2.

GRIGLIA DI PARTENZA

Fabio Quartararo1:32.600

Yamaha 2. Maverick Viñales 1:32.681

Yamaha 3. Jack Miller1:32.704

Ducati 2ª Fila 4. Franco Morbidelli1:32.766

Yamaha 5. Johann Zarco1:32.877

Ducati 6. Marc Marquez1:33.037

Honda 3ª Fila 7. Takaaki Nakagami1:33.120

Honda 8. Pol Espargaró1:33.150

Honda 9. Valentino Rossi 1:33.391

Yamaha 4ª Fila 10. Miguel Oliveira 1:33.867

KTM

11. Lorenzo Savadori1:34.258

Aprilia 12. Luca Marini1:34.265

Ducati 5ª Fila 13. Aleix Espargaró1:43.418

Aprilia 14. Joan Mir1:43.422

Suzuki 15. Alex Rins1:43.523

Suzuki 6ª Fila 16. Francesco Bagnaia1:43.530

Ducati 17. Danilo Petrucci1:43.857

KTM 18. Iker Lecuona1:44.324

KTM 7ª Fila 19. Alex Marquez1:45.146

Honda 20. Tito Rabat1:45.590

Ducati 21. Brad Binder1:45.911

KTM 8ª Fila 22. Enea Bastianini1:46.123