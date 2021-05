Joan Mir su VR46: “Così resta vincolato alla MotoGp”

Dal prossimo anno una novità riguarda la MotoGp. Infatti nella Classe Regina subentrerà il team VR46, creato dal pilota italiano Valentino Rossi. Una scelta che ha colpito molti colleghi, tra cui Joan Mir. Il giovane campione del mondo della scorsa stagione, in una recente intervista, ha affermato di essere piacevolmente sorpreso della scelta fatta da Rossi. Il pilota spagnolo, classe 1997, ha inoltre risposto ad una domanda sul suo futuro e su un suo possibile approdo proprio alla VR46. Ecco le sue parole: ” Al momento sono un pilota della Suzuki. E’ un passo che lui ha fatto perché sa che non gli restano tanti anni prima di finire la sua carriera. E’ un altro step per restare vincolato a questo mondo, è una cosa bella“.

Joan Mir: “Lo ammiro e condivido le sue opinioni”

Non solo argomento Valentino Rossi per Mir. Il pilota spagnolo era in lizza nella categoria “Breakthrough of the Year” per il Laureus Sportaward. Entrato di diritto in questa categoria grazie all’incredibile Motomondiale fatto la scorsa stagione che lo ha portato ad alzare il titolo finale. Purtroppo il giovane talento della Suzuki non è riuscito ad alzare questo trofeo individuale, andato a Patrick Mahomes, giocatore di football americano.

Tra i protagonisti c’era anche Lewis Hamilton, pilota e recordman della Mercedes. Come riportato da Motosan.es, Mir ha elogiato il pilota inglese della F1. In particolar modo si è detto d’accordo con le iniziative sollevate da Hamilton: “Solleva questioni in cui le cose stanno andando male. Lo ammiro. Condivido le sue opinioni. Non ho 20 milioni di follower e ho solo 23 anni. Noi piloti dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo. Dovremmo agire in modo più sociale e pubblicare di più su questi argomenti. Mi piacerebbe farlo“.

Parole importanti per il giovane pilota, stella della nuova generazione di pilota della MotoGp.