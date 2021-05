Valentino Rossi, attacco da Marc Marquez: “Io starei a casa”

Nonostante un avvio non dei migliori, Valentino Rossi non ha perso la voglia di correre. A 42 anni, il pilota italiano, continua ad essere un punto di riferimento. Ora, in sella alla sua Petronas, dovrà dimostrare di essere il solito Rossi e che può dare ancora molto al mondo delle moto. Inevitabilmente uno come Valentino, sulla questione ritiro, attira molte critiche. L’ultima arrivata in ordine cronologico riguarda uno dei suoi “nemici” più importanti, ovvero Marc Marquez. Il pilota spagnolo, insieme al connazionale Lorenzo, e Valentino, ha segnato una decennio della MotoGp.

Marquez su Valentino Rossi: “Se non posso vincere, mi ritiro”

Per ragioni diverse, i due campioni, hanno iniziato con difficoltà il nuovo Motomondiale. The Doctor a causa delle scarse prestazioni, mentre lo spagnolo a causa di un infortunio alla clavicola che lo ha tenuto lontano dalla pista per molto tempo. Ora il ritorno, seppur con qualche difficoltà. Lo stesso Marquez, in seguito alla gara di Jerez, ha espresso un concetto ribadito più volte, ovvero il ritiro. Ecco quanto affermato dallo spagnolo: “Il giorno in cui sentirò che non sono competitivo, che non posso vincere, resterò a casa“.

Una frecciatina indiretta verso il pilota pesarese, che al momento non ne vuole sapere di appendere il casco al chiodo. Marquez, quindi, è stato anche molto chiaro su quello che potrebbe essere il suo futuro, non lasciando spazio ad altre interpretazioni. Il pilota della Honda, però, non si è soffermato più di tanto su Rossi, anche nel momento in cui gli viene chiesto un parere sull’entrata in MotoGP del team VR46 di proprietà proprio di Valentino. “In questo momento sono felice di correre – afferma Marquez -, di nuovo, nel motomondiale, non so dire se in futuro vorrò restare in questo mondo quando mi ritirerò, penso solamente a correre, vincere, lottare di nuovo per il Mondiale, il resto non mi interessa“.