Sky o Tv8? Dove vedere Gp Mugello 2021: streaming e diretta tv

Dove vedere il Gp del Mugello 2021: diretta tv sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti televisive e di streaming che trasmettono la MotoGP.

La MotoGP torna in pista con l’appuntamento più atteso dai tifosi italiani: il Gp del Mugello. Uno dei circuiti più veloci del calendario vedrà rinnovata la bagarre tra Yamaha e Ducati, dopo la vittoria di Jack Miller a Le Mans. Il rientro di Marc Marquez è di buon auspicio per rivederlo a lottare nuovamente per le posizione che contano, già a partire dal Gran Premio d’Italia. Appuntamento importante anche per Valentino Rossi, che al gp di casa ha regalato sempre grandi emozioni. Per il Dottore infatti, il Mugello è uno dei suoi circuiti preferiti.

Gp del Mugello 2021, il programma completo del weekend

Giovedì 27 maggio

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 28 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 29 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 30 maggio

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Dove vedere il Gp del Mugello 2021: diretta tv e streaming

Il Gp del Mugello 2021 sarà visibile in diretta sul canale Sky Sport Uno HD, numerazione 201. Sempre su Sky, è possibile seguire la gara sul canale tematico Sky Sport MotoGP HD, canale 208. I tifosi delle classe regina potranno seguire tutte le fasi del weekend anche in streaming su DAZN, e in streaming gratis per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Oltre alla possibilità della pay tv, le qualifiche e le gare delle tre classi della MotoGP saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.