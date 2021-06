Mercato piloti: Remy Gardner dalla Moto2 alla MotoGp. Ufficiale!

Mercato piloti: ecco le mosse. In vista della prossima stagione le case costruttrici si guardano intorno. Obiettivo primario: definire gli staff del 2022. Una tra le prime a muoversi è la KTM, che ha deciso di far fare il grande salto a Remy Gardner. Il pilota, che ha fatto il suo debutto in Moto2 nel 2014 nel Gp di San Marino presenta un curriculum di tutto rispetto, rappresentando una garanzia per il futuro della Factory austriaca.

Mercato piloti: è il momento di Remy Gardner

Remy Gardner, attualmente, guida la classifica piloti della Moto2. Salito per la prima volta sul podio della categoria nel 2019 in Argentina, il 23enne ha vinto l’ultimo Gp al Mugello, centrando la sua seconda vittoria in carriera. Nelle 6 gare disputate quest’anno, ha raggiunto le prime 3 posizioni ben 5 volte. Queste performances gli hanno regalato la vetta. E’ in testa al mondiale con 114 punti, 8 in più dello spagnolo Raul Fernandez. L’aspetto che maggiormente colpisce è che l’australiano è un figlio d’arte. Infatti il padre Wayne, che si è ritirato nel 1992, è stato una leggenda del motociclismo e campione mondiale nel 1987. A distanza di quasi trent’anni quindi un altro Gardner torna nella categoria regina, questa volta non a bordo di una Honda bensì di una KTM RC16 Tech3.