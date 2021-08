Dove vedere Gp Austria MotoGP: diretta tv Sky, Tv8 e streaming Dazn

Dove vedere il Gp di Austria 2021: diretta tv Sky o Tv8. Il programma completo del weekend con tutti gli orari e le emittenti televisive e di streaming che trasmettono la MotoGP.

Un back to back al Red Bull Circus per gli appassionati delle due ruote. Una settimana piena di sorprese. Prima l’ufficialità del ritiro di Valentino Rossi, che dopo aver vinto tutto in questo sport ha deciso di appendere il casco al chiodo. Poi in gara domenica, prima il pauroso incidente tra Savadori e Pedrosa, con lo spagnolo che è tornato in pista (10° all’arrivo), mentre il pilota Aprilia è rimasto al box per una frattura al malleolo destro. Infine la prima vittoria nella classe regina di Jorge Martin, che proverà a bissare il successo appena ottenuto. È tempo quindi di resettare ciò che è successo nel weekend precedente e pensare alla prossima gara.

Gp Austria 2021, il programma completo del weekend

Venerdì 13 agosto



Libere 1 Moto3: ore 9:00 – 9:40

Libere 1 MotoGP: ore 9:55 – 10:40

Libere 1 Moto2: ore 10:55 – 11:40

Libere 2 Moto3: ore 13:15 – 13:55

Libere 2 MotoGP: ore 14:10 – 14:55

Libere 2 Moto2: ore 15:10 – 15:55

Sabato 14 agosto



Libere 3 Moto3: ore 9:00 – 9:40

Libere 3 MotoGP: ore 9:55 – 10:40

Libere 3 Moto2: ore 10:55 – 11:35

Qualifiche Moto3: ore 12:35 – 13:15

Libere 4 MotoGP: ore 13:30 – 14:00

Qualifiche MotoGP: ore 14:10 – 14:50

Qualifiche Moto2: ore 15:10 – 15:50

Domenica 15 agosto



Warm Up Moto3: ore 8:40 -. 9:00

Warm Up Moto2: ore 9:10 – 9:30

Warm Up MotoGP: ore 9:40 – 10:00

Gara Moto3: ore 11:00

Gara Moto2: ore 12:20

Gara MotoGP: ore 14:00

Dove vedere il Gp di Austria 2021: diretta tv e streaming della gara su Sky, Tv8 e Dazn

Il Gp di Austria 2021 sarà visibile in diretta sul canale Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208). I tifosi delle classe regina potranno seguire tutte le fasi del weekend anche in streaming su DAZN, e in streaming gratis per gli abbonati sulla piattaforma Sky Go. Oltre alla possibilità della pay tv, le qualifiche e le gare delle tre classi della MotoGP saranno visibili in diretta in chiaro in differita su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Sabato 14 agosto ci sarà la sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP a partire dalle 15:30. Domenica 15 agosto alle 16:30 ci sarà la differita della gara di Moto3, alle 17:45 quella di Moto2, mentre alle 19:30 sarà il turno della MotoGP.