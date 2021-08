MotoGP, Rossi: “Se vinco il mondiale… continuo”

9 titoli (5 consecuti, 2001-2005), 115 gp vinti e 235 podi, 65 pole e Valentino Rossi si presenta oggi in conferenza stampa dopo le qualifiche del GP di Stiria e sorprende tutti. La sessione di oggi si chiude con il Dottore al diciassettesimo posto in grigla di partenza, ma lui è positivo. “Molto dipende dai risultati: se vinco il Mondiale continuo”, ha dichiarato con un sorriso il nove volte iridato. “Speriamo di fare buone gare e di essere più competitivi nelle prossime settimane – ha sottolineato -. Io di certo non avrò uno spirito diverso, sarò sempre io, il solito Vale”. Poi ritornando sulla sua dichiarazione di voler smettere alla fine del Mondiale, ha osservato: “ora devo restare concentrato sulla pista, voglio farle queste gare che mi restano, ottenere risultati e divertirmi”.

MotoGp Stiria, Valentino Rossi: “La gara saràimprevedibile”

Valentino Rossi al termine della sessione di qualifiche di oggi ha dichiarato: “Abbiamo lavorato molto dopo una mattina in cui non ero soddisfatto della moto. Nel pomeriggio siamo andati meglio, le mie sensazioni sono migliorate, anche se qui devo ammettere che non abbiamo grande potenzialità”. “Parto 17° ma cercherò di far punti – ha ammesso il pesarese -, è tutto aperto visto che le previsioni danno pioggia, la gara sarà imprevedibile”. Sempre sui possibili sviluppi delle condizioni meteo ha dichiarato: “Hanno parlato in safety commission della possibilità di posticipare la gara in caso di diluvio”. “La priorità è correre domani – ha concluso -, farlo di lunedì sarebbe problematico ma ci devono essere condizioni sicure per noi piloti”.