MotoGp Silverstone, Valentino Rossi: “In prova a volte sono veloce, ma in gara fatico”

Il nove volte iridato Valentino Rossi dopo un brillante ottavo posto in qualifica nel Gran Premio MotoGp di Silverstone è arrivato sotto la bandiera a scacchi 18^; alle sue spalle solo Jake Dixon.

“Eravamo consapevoli che sarebbe stata più efficace la dura posteriore – ha dichiarato il pesarese -, ma era troppo freddo e siamo stati obbligati a montare la media. Sapevo che con la media per me sarebbe stato più difficile”. “Sono partito finalmente bene anche grazie alle modifiche effettuate dal team, ero lì nelle posizioni per il mio potenziale – ha confermato #VR46 -, ma dopo 5-6 giri la gomma posteriore mi ha lasciato clamorosamente a destra. Così ho potuto solo arrivare in fondo alla gara. Ci tenevo tanto a fare bene su questa pista”.

Il Dottore è tornato a fine gara sul problema delle gomme, sottolineando che con la sua M1 fa lavorare troppo il posteriore: “La Michelin non ci fornisce indicazioni particolari. Dobbiamo risolvere dentro al team con la Yamaha il problema. Abbiamo svolto tantissime analisi: la gomma dietro si scalda di più. Cerchiamo di capire, analizziamo i dati: in prova a volte sono veloce, ma in gara fatico”.

MotoGP, Valentino Rossi: “Marquez è un pilota molto veloce, ma…”

Valentino Rossi ai microfoni di BT Sport ha analizzato il suo rapporto che Marc Marquez: “un pilota molto veloce, ma ancora non mi sento a mio agio quando sono in pista con lui”. Nella stessa intervista il Dottore ha parlato anche di Casey Stoner e Jorge Lorenzo. “Stoner è stato uno dei piloti più talentuosi e difficili da battere – ha affermato -. Anche Lorenzo lo era. Non mi meritavo un compagno di team come lui in Yamaha dopo quello che avevo fatto per il team”.