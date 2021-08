MotoGp,Ufficiale: Vinales in Aprilia nel 2022

Grande colpo dell’ Aprilia in chiave mercato piloti. La casa italiana ha trovato un accordo con il pilota spagnolo per il Mondiale 2022. Contratto di un anno, dopo la rescissione di Vinales con la Yamaha. Lo spagnolo farà coppia con Aleix Espargarò.

La trattativa si è svolta nelle ultime settimane, quando Vinales ha deciso di cambiare Team, insoddisfatto della situazione in Yamaha.In questo frangente, è stato importante Aleix Espargaró, legato a Vinales da una grande amicizia. Espargaró infatti è stato il miglior ambasciatore per il suo team, spiegando a Maverick i pregi di una squadra e di una moto che potevano fare al caso suo. Il pilota spagnolo lascia la Yamaha e un contratto decisamente ricco per buttarsi nell’avventura Aprilia, dove conta però di essere al centro del progetto come ha sempre desiderato.

L’ Aprilia offrirà un contratto il linea con quello di Aleix che corre in Aprilia da 5 anni, ma l’intenzione di Aprilia è investire se e quando i risultati arriveranno. Per il presente va dato merito alla casa veneta per aver fatto un lavoro straordinario: nelle ultime due stagioni si sono visti dei progressi dal punto di vista tecnico e nella gestione del team, a fronte del budget più contenuto della Motogp.