MotoGp, Valentino Rossi: “I tifosi mi hanno fatto emozionare”

“È stato commovente – ha ammesso Valentino Rossi al termine della gara della MotoGP sul tracciato di Misano -. Quello che hanno fatto per me è stato davvero bello, mi hanno fatto emozionare. L’ultimo giro è stato fantastico, l’unica cosa che posso dire è grazie”.

Il pensiero del nove volte iridato, che ha chiuso il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini in diciottesima posizione a +33.853 da Pecco Bagnaia primo a pagare sotto la bandiera a scacchi, è stato rivolto tutto ai tifosi: “In tutta la carriera mi hanno supportato. Sono sempre stati al mio fianco, mi dispiace solo di non poter essere competitivo ai massimi livelli. Ma io ci provo, sto dando il massimo”.

MotoGp Misano, Valentino Rossi: “È stata una gara difficile anche se il ritmo era abbastanza buono”

Il weekend sul tracciato di Misano per Valentino Rossi è stato complicato per una serie di fattori. “L’incidente di ieri mi ha fatto partire al 23esimo posto. In gara, nelle prime curve ho guadagnato posizioni ma alla fine a causa di alcuni contatti sono andato ultimo. Il ritmo era buono, ho superato qualche pilota, ho lottato ma non eravamo abbastanza forti per fare punti. È stata una gara difficile anche se il ritmo era abbastanza buono”. Infine il Dottore ha espresso alcune considerazioni sulla gara bis (sempre sul tracciato di Misano) e sui piloti italiani: “A fine ottobre qui può succedere di tutto. Può piovere o fare una bella giornata di sole. Dobbiamo avere un po’ di fortuna. È stata una gran giornata per i piloti italiani e soprattutto per quelli della VR46 Academy”