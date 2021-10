Valentino Rossi a Le Iene: “Sono vecchio, ho 42 anni…Dopo sarò in macchina”

“Dal 2015 in poi non è stato più lo stesso“, parola di Valentino Rossi che si riferisce al Mondiale perso con Marquez e Lorenzo. Il pilota si è concesso in una lunga intervista con Stefano Corti de Le Iene. Qui il numero 46 ripercorre le tappe della sua lunga carriera.

Quello che è certo sul futuro è che Valentino Rossi correrà su quattro ruote. Ora che l’addio alla MotoGp è più l’anticipazione fatta alle Iene ha il sapore di una conferma importante. D’altronde Il Dottore non ha mai nascosto la sua passione per le auto e in più occasioni ha gareggiato sulle quattro ruote. Sarà un addio alla MotoGp, ma no alla velocità e alla pista: “Continuo a fare il pilota, correrò con una macchina l’anno prossimo, rimarrò in pista, sennò mi annoio. Correrò con delle macchine GT, serie Endurance, però adesso dobbiamo capire che campionato fare“.

Le ultime gare in MotoGp di Valentino Rossi

Intervistato da Le Iene Vale descrive cosa è successo in queste ultime gare: “Ho pensato di continuare quest’anno però ho detto, vedo quanto sono competitivo, se riesco a vincere, se riesco a salire sul podio, se riesco a fare delle belle gare. Però quest’anno è stata più dura del previsto, mi aspettavo di andare un po’ più forte, di fare meno fatica. Dopo la gara di Assen, e lì mi ero prefissato di decidere con calma, ho aspettato una settimana e poi ho detto, via, ci siamo“.

Qual è il problema? Rossi lo sa bene: “ Io sono vecchio. Ho 42 anni, gli altri piloti ne hanno 25. Fossi stato più giovane ci sarebbe stato il tempo per ripensarci ma ormai va bene così” sottolinea il Dottore. In sella alla sua Yamaha Petronas domenica si è piazzato decimo nella sua ultima volta a Misano : “è stato un weekend molto emozionante, con una grande atmosfera. Era pieno di gente, di tifosi. Poi sono contento perché sono riuscito a fare una bella gara. Partivo indietro e sono finito decimo, sono riuscito ad andare piuttosto forte, ho fatto dei sorpassi, mi sono divertito, quindi è stato il miglior modo per salutare tutti i tifosi. E dopo la bandiera a scacchi mi sono fermato sotto la tribuna, ho tirato il casco, è stato bello“.

Prossimo obiettivo diventare papà

Il prossimo traguardo è la paternità da vivere con la compagna Francesca Sofia Novello: “Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il Mondiale è più adrenalinico. Se abbiamo scelto il nome? Ce ne sono ancora due-tre in ballottaggio. Un nome che abbiamo già scartato è Valentina per me, Sofia per lei. Ci piaceva Vittoria, vediamo dai…“.